Ямал: Винаги се опитвам да помогна на отбора

Ламин Ямал говори след победата на неговата Испания с 3:2 при гостуването на Англия на “Уембли” в първия кръг на петото издание на Лигата на нациите. Звездата на Барселона вкара първия гол за иберийците още във 2-рата минута на срещата.

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“Винаги се опитвам да помогна на отбора. Понякога се разсейвам, но понякога отнемам топка… Останах сам срещу вратаря и успях да я вкарам. За да сгреши английски централен защитник, трябва да си активен в пресата.

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Винаги се опитвам да помогна на отбора. Понякога се разсейвам, но понякога отнемам топка… Останах сам срещу вратаря и успях да я вкарам. Трябва да си активен в пресата”, каза Ямал.

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