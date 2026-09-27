Антъни Гордън: Не мисля, че разликата с Испания е толкова голяма

Антъни Гордън остана самокритичен и определи загубата от Испания с 2:3 в първия кръг на Лигата на нациите като „пропусната възможност“.

„Беше страхотен мач, някои от атакуващите действия бяха на много високо ниво, но в такъв двубой грешките струват скъпо. Винаги оставаш с усещането, че ти си подарил победата, а не че те са я спечелили“, посочи Гордън.

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Относно пропуснатата от Кейн дузпа, той смята, че ако топката беше влязла, Англия е щяла да спечели:

„Това щеше да ни постави в отлична позиция. Дузпи се случват, той почти никога не пропуска, така че ще му простим“, започна Гордън.

Лигата на нациите продължи с българско разочарование и дъжд от голове в десет мача

Гордън настоя, че двата отбора са равностойни.

„Не мисля, че има разлика, чувствам, че сме на едно ниво. Ако дузпата беше влязла, можехме да спечелим. Те са най-добрите в света с причина. Когато резултатът стана 3:2, се видя способността им да контролират притежанието на топката“, каза Гордън

Де ла Фуенте: Гладът за успехи е заслуга на футболистите

Крилото коментира и собствената си смяна в 70-ата минута, когато на негово място се появи Морган Роджърс

„Винаги съм разочарован, но тази вечер почувствах, че може би беше правилното решение, защото бях малко уморен“, каза още Гордън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google