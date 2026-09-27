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Антъни Гордън: Не мисля, че разликата с Испания е толкова голяма

  • 27 сеп 2026 | 04:36
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Антъни Гордън: Не мисля, че разликата с Испания е толкова голяма

Антъни Гордън остана самокритичен и определи загубата от Испания с 2:3 в първия кръг на Лигата на нациите като „пропусната възможност“.

„Беше страхотен мач, някои от атакуващите действия бяха на много високо ниво, но в такъв двубой грешките струват скъпо. Винаги оставаш с усещането, че ти си подарил победата, а не че те са я спечелили“, посочи Гордън.

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Относно пропуснатата от Кейн дузпа, той смята, че ако топката беше влязла, Англия е щяла да спечели:

„Това щеше да ни постави в отлична позиция. Дузпи се случват, той почти никога не пропуска, така че ще му простим“, започна Гордън.

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Гордън настоя, че двата отбора са равностойни.

„Не мисля, че има разлика, чувствам, че сме на едно ниво. Ако дузпата беше влязла, можехме да спечелим. Те са най-добрите в света с причина. Когато резултатът стана 3:2, се видя способността им да контролират притежанието на топката“, каза Гордън

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„Винаги съм разочарован, но тази вечер почувствах, че може би беше правилното решение, защото бях малко уморен“, каза още Гордън.

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