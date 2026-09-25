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Гакпо: Когато дойде нов треньор, това е ново начало за всички

  • 25 сеп 2026 | 10:38
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Гакпо: Когато дойде нов треньор, това е ново начало за всички

Нидерландският нападател Коди Гакпо коментира равенството 1:1 с Германия в откриващия мач от Лигата на нациите, първият за отбора под ръководството на новия старши треньор Шави. „Когато дойде нов треньор, това е ново начало за всички. Той носи много страст, интензивност и енергия. Сега нашата задача е да покажем всичко това на терена“, каза Гакпо на официалния уебсайт на УЕФА.

Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”
Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Гакпо изравни в 90-ата минута, след като преди това Нмеча вкара за Германия в 32-ата минута. Мачът бе и първият за Юрген Клоп като старши треньор на германския национален отбор. Във втория кръг Нидерландия ще гостува на Сърбия на 27 септември. Германия ще бъде домакин на Гърция в същия ден.

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Снимки: Gettyimages

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