Кимих: Фокусът през последните дни беше върху защитата

Йошуа Кимих говори след равенството на неговата Германия срещу Нидерландия от първия кръг на Лигата на нациите. Бундес Тимът водеше до самия край на срещата, но тогава германците се пропукаха и допуснаха изравняването в дебюта на Юрген Клоп като национален селекционер.
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“Беше интензивен мач, в който не всичко беше перфектно, но много неща се усещаха добре на терена, особено в началото.
Клоп: Останах много доволен от показаната страст
Имахме страхотен шанс, след като поведохме с 1:0. Фокусът през последните дни беше върху защитата.
Та: Направихме добра първа крачка
През второто полувреме се концентрирахме върху това да седнем по-дълбоко, но да намерим основна структура за това как искаме да играем без топката.
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В крайна сметка равенството беше заслужено”, каза Кимих.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google