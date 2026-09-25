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Та: Направихме добра първа крачка

  • 25 сеп 2026 | 07:17
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Та: Направихме добра първа крачка

Йонатан Та говори след равенството на неговата Германия срещу Нидерландия от първия кръг на Лигата на нациите. Бундес Тимът водеше до самия край на срещата, но тогава германците се пропукаха и допуснаха изравняването в дебюта на Юрген Клоп като национален селекционер.

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

“Искахме да спечелим мача. Имаше шансове и от двете страни, но когато водиш, искаш да го довършиш.

Клоп: Останах много доволен от показаната страст
Клоп: Останах много доволен от показаната страст

Мисля, че направихме добра първа крачка.

Кимих: Фокусът през последните дни беше върху защитата
Кимих: Фокусът през последните дни беше върху защитата

Мачът беше невероятно напрегнат. Не всичко беше перфектно, както с топката, така и без нея, но това не беше целта.

Гакпо обвини Германия в липса на спортсменство
Гакпо обвини Германия в липса на спортсменство

Целта беше да покажем, че искаме да покажем различна страна от себе си”, каза Та.

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