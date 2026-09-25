Та: Направихме добра първа крачка

Йонатан Та говори след равенството на неговата Германия срещу Нидерландия от първия кръг на Лигата на нациите. Бундес Тимът водеше до самия край на срещата, но тогава германците се пропукаха и допуснаха изравняването в дебюта на Юрген Клоп като национален селекционер.
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“Искахме да спечелим мача. Имаше шансове и от двете страни, но когато водиш, искаш да го довършиш.
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Мисля, че направихме добра първа крачка.
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Мачът беше невероятно напрегнат. Не всичко беше перфектно, както с топката, така и без нея, но това не беше целта.
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Целта беше да покажем, че искаме да покажем различна страна от себе си”, каза Та.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google