Чави: Може би дори заслужавахме повече от равенство

Чави Ернандес си тръгна с добро чувство от първия си официален мач като национален селекционер на Нидерландия. Той видя как отборът му успя да стигне до драматично равенство 1:1 срещу четирикратния световен шампион Германия, след като буквално до самия край на срещата “лалетата” изоставаха в резултата, но се добраха до точката с късен гол на Коди Гакпо. Асистенцията пък дойде от Рубен ван Бомел, който направи дебюта си с националната фланелка. Мекс Меердинк, който също бе сред дебютантите вчера вечерта изигра стабилен сблъсък.
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„През първото полувреме може би бяхме малко нервни. Правилният начин е този, по който играхме през второто полувреме. Показахме индивидуалност, амбиция, желание за победа и играхме с добра интензивност.
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Радвам се, че играчите осъзнаха след почивката, че сме по-добри. Създадохме много положения, натискахме добре и поехме инициатива. Може би дори заслужавахме повече от равенство.
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Вече показахме това на тренировките. И начинът, по който тренирахме, е начинът, по който играхме в мача.
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В първия си международен мач Рубен направи разликата. Това е, от което се нуждаем, той е топ играч. Асистенциите бяха много качествени. Първо, той печели топката, а след това сам я центрира.
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Мекс също изигра страхотен мач. Беше лесен за приемане, тичаше много и се бореше за отбора“, каза Чави.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google