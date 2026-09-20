Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

Нападателят на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко не е пътувал с тима за Лондон вчера следобед, съобщава местната преса. Днес от 18:30 българско време “червените дяволи” гостуват на Фулъм, но ще са без своя словенски таран, като все още не са ясни причините за отсъствието му. Нападателят бе на терена 65 минути при поражението от Брайтън с 3:2 през седмицата и показа голямо желание и ниска ефективност. Мениджърът на тима Майкъл Карик предпочита да играе с по-поливалентен играч на върха на атаката и за това в Премиър лийг залага основно на Матеус Куня или Брайън Мбемо на тази позиция.

Карик омаловажи провалите: Това са седмица или две, в които нещата не вървят, ще се справим

Манчестър Юнайтед започна слабо сезона и има победа, равенство и две загуби в първенството до момента, а особено лоша за момчетата на Карик бе последната седмица, когато загубиха градското дерби от Манчестър Сити, макар че играха с човек повече над час, а само няколко дни допуснаха пълен обрат от Брайтън, след като поведоха с 2:0 още до 10-ата минута.

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Снимки: Gettyimages