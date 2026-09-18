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Карик омаловажи провалите: Това са седмица или две, в които нещата не вървят, ще се справим

  • 18 сеп 2026 | 16:32
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че последните лоши резултати на клуба се дължат на лош период, който така или иначе е щял да дойде в даден момент от сезона. Той акцентира върху това, че сега именно футболистите трябва да преодолеят този момент като група и всичко може да отмине, за да се завърне тимът към по-добрите резултати. “червените дяволи” започнаха много слабо кампанията, а кулминация на това представяне беше последната седмица, когато загубиха като домакин в градското дерби с Манчестър Сити, макар да играха повече от час с човек повече, а през седмицата отпаднаха от Брайтън в Карабао къп, отново на “Олд Трафорд” след пълен обрат за “чайките с 3:2. В неделя футболистите на Карик гостуват в Лондон на Фулъм в последен мач от кръга.

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“Нещата не винаги вървят идеално и по план, но всеки успешен отбор преминава през такива периоди, в които трябва да се справи с трудностите. Ние постоянно се учим, както индивидуално, така и като група. Имахме много силен период в края на миналия сезон, сега ситуацията е друга. Важното е как се справяш с това, как реагираш и да останеш фокусиран. Да продължиш да правиш правилните неща и да си хладнокръвен. Това е просто период. Става дума за седмица или две, в които резултатите не са на наша страна, няколко мача, в които всичко бе решено от дребни детайли. Ще се справим”, заяви Карик.

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Той посочи, че има възможност Люк Шоу и Карлос Балеба да попаднат в групата за мача. Левият защитник не е играл в последните няколко мача на тима, макар да не е ясно от какво естество са проблемите му. Полузащитникът, който бе най-скъпото попълнение на “червените дяволи” през това лято, все още не е направил своя дебют, тъй като пристигна контузен в тима след трансфера си от Брайтън.

“Има известна възможност и за двамата. Не е сто процента, но шанс има. За Люк Шоу става дума за кратък период, в който отсъства, всичко зависи от подготовката за мача. Ще видим какво е състоянието му през уикенда”, завърши Карик.

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Снимки: Gettyimages

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