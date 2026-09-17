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  3. Започна се: в Италия вече имат фаворит за заместник на Карик

Започна се: в Италия вече имат фаворит за заместник на Карик

  • 17 сеп 2026 | 15:49
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Италианският специалист Антонио Конте вече е спряган за фаворит за наследник на мениджърския пост на Манчестър Юнайтед, ако Майкъл Карик бъде уволнен, твърдят в Италия. Бившият селекционер на Италия е свободен агент, след като през това лято се раздели с Наполи. Той изпълва повечето критерии, които бяха споменавани в последните години, откакто на “Олд Трафорд” нещата се ръководят от ИНЕОС. Конте има опит в Премиър лийг, където спечели титлата начело на Челси и води още Тотнъм. Той е постигал успехи в почти всички тимове, където е бил и е смятан за един от най-елитните наставници за последното десетилетие.

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В същото време от “ББС” допълват, че шефовете на “червените дяволи” все още не са започнали да губят доверие към Майкъл Карик въпреки разочароващите резултати. Манчестър Юнайтед записа три загуби в шест мача от началото на кампанията, а особено разочароващи бяха последните две поражения, дошли на “Олд Трафорд” при числено предимство срещу Манчестър Сити в градското дерби през уикенда и вчерашното шокиращо поражение от Брайтън, след като 20-кратните шампиони водеха с две попадения още до 10-ата минута. Тимът на Карик ще гостува на Фулъм през уикенда, а нова загуба на “Крейвън Котидж” допълнително ще влоши ситуацията преди паузата за националните отбори.

Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя
Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя
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Снимки: Gettyimages

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