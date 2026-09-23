В Ман Юнайтед са спестили милиони от назначаването на Аморим в Милан

Манчестър Юнайтед е спестил около 8,5 милиона паунда след назначаването на Рубен Аморим в Милан през лятото, стана ясно от оповестеният по-рано днес финансов отчет от клуба. Португалският треньор е получил почти 8 милиона паунда при раздялата си с „червените дяволи“, но сумата е приблизително наполовина на обезщетението, което клубът изплати на Ерик тен Хаг при освобождаването му през 2024 година.



Според финансовите отчети на "червените дяволи" първоначално клубът е предвиждал максимална сума от 16,7 милиона паунда за компенсации към Аморим и неговия щаб след уволнението през януари. След като португалецът пое Милан, финансовата тежест за 20-кратните шампиони е намаляла наполовина с около 8,5 милиона паунда. При освобождаването на Аморим клубът е отчел и 6,3 милиона паунда за отписване на свързани разходи, както и провизия за бъдещи плащания.

Ман Юнайтед отчете рекордни приходи, но отново е на загуба

За сравнение, раздялата с Тен Хаг и неговия екип през октомври 2024 година е струвала на Манчестър Юнайтед 14,5 милиона паунда. Самото обезщетение за нидерландския специалист и неговия щаб е било 10,4 милиона, а останалата сума е била свързана с напускането на бившия спортен директор Дан Ашуърт, който бе освободен малко след това.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages