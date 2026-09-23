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Ман Юнайтед отчете рекордни приходи, но отново е на загуба

  • 23 сеп 2026 | 15:07
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Ман Юнайтед отчете рекордни приходи, но отново е на загуба

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи за финансовата 2025/26 година, въпреки че през сезона не участваше в европейските клубни турнири. Клубът е генерирал 677,6 милиона паунда, като печалбата е достигнала рекордните 216,4 милиона паунда, което представлява ръст от 18,4% спрямо предходната година.

Оперативната печалба, която обявяват от клуба е 22,6 милиона паунда печалба спрямо загуба от 18,4 милиона година по-рано. Подобрението идва на фона на предприетите от клуба мерки за съкращаване на разходите, които бяха приети в последните повече от година, след като Джим Ратклиф пое управлението на клуба. „Червените дяволи“ обаче продължават да записват нетна загуба, която се е увеличила от 33 на 43 милиона паунда. Тя се формира, след като на “Олд Трафорд” отчетат всички крайни стойности, амортизации по трансфери, както и сериозните лихви по дълговете на клуба

Телевизионните приходи са нараснали с 19,6% до 206,8 милиона паунда, докато търговските постъпления са намалели до 317,3 милиона. Приходите от домакинските мачове също са спаднали – до 153,5 милиона паунда, което е очаквано на фона на това, че “червените дяволи” записаха най-нисък брой мачове от десетилетия насам. Клубът отчита и значително подобрение на нетния паричен поток от оперативната си дейност, който достига 178,7 милиона паунда спрямо 72,7 милиона през предходния период.

За настоящата финансова година Манчестър Юнайтед очаква приходите да бъдат между 740 и 760 милиона паунда, а коригираната печалба да е в диапазона 205–225 милиона. Завръщането в Шампионската лига се очаква да осигури допълнителни приходи, макар че участието в турнира ще доведе и до по-високи разходи.

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Снимки: Gettyimages

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