Кардиолог за Ериксен: Това може да се случи пак утре или след пет години

Новият инцидент с Кристиан Ериксен отново изплаши милиони хора по света, но най-хубавото е, че футболистът на Дания вече е добре. В неделя вечер халфът колабира през второто полувреме на контролата на националния му тим с Украйна в Одензе. Същото се случи и преди пет години, когато той получи сърдечен арест в двубоя срещу Финландия от Европейското първенство, след което му беше сложен пейсмейкър.

След 20 дълги минути, през които публиката, зрителите и футболните фенове затаиха дъх, националът, за щастие, се изправи на крака. Дотолкова, че сам успя да стигне до чакащата го линейка, която го откара в Университетската болница в Одензе.

O árbitro terminou o jogo mais cedo depois do episódio com Eriksen 🫂



As duas seleções uniram-se num momento bonito no final do encontro ❤️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Dinamarca #Ucrânia pic.twitter.com/wfuMNydTKV — sport tv (@sporttvportugal) June 7, 2026

За кардиолога Хенинг Мелгорд няма съмнение какво е направило ключовата разлика за Ериксен сега. „Неговият пейсмейкър. Той без съмнение си е свършил работата и му е спасил живота“, казва кардиологът пред B.T.

Лекарят подчертава, че пациентите носят пейсмейкър с причина. Неделя вечер, всъщност, много вероятно няма да е последният път, когато този национал колабира.

„Това абсолютно може да се повтори. Виждаме го при много съвсем обикновени хора, които имат леко, незабележимо сърдечно заболяване, и отново получават сърдечен арест, а след това пейсмейкърът се задейства. Така че, независимо какво стои в основата на случая с Кристиан Ериксен, това може да се повтори“, добавя Мелгорд.

„Когато това се случи, когато получите електрошок от пейсмейкъра, усещането е като да ви е ритнал кон. Затова човек може да извика „ау“, а често има и краткотраен „кислороден дефицит“, който трябва да се компенсира, преди да се възстанови съзнанието. Но е добър знак, че сам е отишъл до линейката“, обяснява кардиологът.

Затова Хенинг Мелгорд не е изненадан, че се случва такова нещо: „Спектакълът не е в това, което се случи. Това се случва на много хора. Спектакълът е в това, че се случва на футболния терен.“

Другото нещо, на което кардиологът все пак се чуди, е как Кристиан Ериксен изобщо е могъл да продължи професионалната си кариера: „Голямото мнозинство от професионалните клубове не биха рискували той отново да колабира. Повечето вероятно биха казали: „Мисля, че трябва да си намериш друго занимание.“

Според датската федерация играчът на Волфсбург, предвид обстоятелствата, се чувства добре. Но въпреки че Кристиан Ериксен е млад, здрав и в добра форма, рискът никога няма да изчезне, посочва Хенинг Мелгорд: „Това може да се случи отново утре или след пет години.“

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