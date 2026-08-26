Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

Ювентус се подсили с нов вратар в лицето на Камил Грабара, съобщиха „бианконерите“.

Полякът пристига в Торино под наем от Волфсбург, с който през миналия сезон изпадна от Бундеслигата. Договорът на Грабара е до края на сезон 2026/2027 г., като в него има и опция за откупуване.

Той е преминал през школата на Рух Хожув, преди да поеме по пътя из Европа и да играе за редица клубове. През 2016 г. преминава в Ливърпул, като по време на престоя си там е пращан под наем в Орхус и Хъдърсфийлд. През 2021 г. се насочва към Копенхаген, където записва успешен тригодишен период, печелейки две титли и една купа, преди да премине във Волфсбург през 2024 г. В Германия той записва 63 участия в Бундеслигата.

Грабара идва на мястото на Микеле Ди Грегорио, който отиде под наем в Борнемут.

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