Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

  • 26 авг 2026 | 03:02
  • 226
  • 0
Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

Ювентус се подсили с нов вратар в лицето на Камил Грабара, съобщиха „бианконерите“.

Полякът пристига в Торино под наем от Волфсбург, с който през миналия сезон изпадна от Бундеслигата. Договорът на Грабара е до края на сезон 2026/2027 г., като в него има и опция за откупуване.

Той е преминал през школата на Рух Хожув, преди да поеме по пътя из Европа и да играе за редица клубове. През 2016 г. преминава в Ливърпул, като по време на престоя си там е пращан под наем в Орхус и Хъдърсфийлд. През 2021 г. се насочва към Копенхаген, където записва успешен тригодишен период, печелейки две титли и една купа, преди да премине във Волфсбург през 2024 г. В Германия той записва 63 участия в Бундеслигата.

Грабара идва на мястото на Микеле Ди Грегорио, който отиде под наем в Борнемут.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

С късен гол Бетис пречупи Валенсия

С късен гол Бетис пречупи Валенсия

  • 25 авг 2026 | 23:58
  • 779
  • 0
Брентфорд разгроми Бирмингам и продължи отличния си старт на сезона

Брентфорд разгроми Бирмингам и продължи отличния си старт на сезона

  • 25 авг 2026 | 23:56
  • 1743
  • 0
Ипсуич тресна Лестър и продължи в Карабао къп

Ипсуич тресна Лестър и продължи в Карабао къп

  • 25 авг 2026 | 23:49
  • 679
  • 0
Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

  • 25 авг 2026 | 23:43
  • 629
  • 0
Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

  • 25 авг 2026 | 23:14
  • 5678
  • 10
Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

  • 25 авг 2026 | 22:22
  • 12368
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 30474
  • 132
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 87467
  • 186
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 28711
  • 52
България срази Чехия преди Евроволей 2026

България срази Чехия преди Евроволей 2026

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 23853
  • 15
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 20417
  • 19
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 32291
  • 159