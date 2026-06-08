Ериксен най-вероятно ще спре с футбола след повторното припадане, твърдят в Дания

Повторният колапс на Кристиан Ериксен снощи в Одензе най-вероятно ще е причината за края на впечатляващата кариера на 34-годишния полузащитник, твърди авторитетно датско издание “Bold”.

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Както е известено, инцидентът с именития футболист стана в 64-ата минута на контролната среща между Дания и Украйна, която впоследствие бе прекратена. Припадането на Ериксен на терена плашещо напомни случилото се преди пет години на стадион “Паркен” в Копенхаген, когато той получи сърдечен арест в двубоя срещу Финландия от Европейското първенство, след което му беше сложен пейсмейкър.

Denmark team doctor Morten Boesen said Christian Eriksen is “doing well” and is expected to be discharged from hospital “soon” after collapsing on the pitch during Sunday’s friendly against Ukraine.



An update from Boesen on Denmark’s official social media accounts, shared by… pic.twitter.com/ZwGU62bxys — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 8, 2026

Според лекаря на националния отбор Мортен Босен, той бързо е дошъл в съзнание и впоследствие е напуснал терена на собствен ход. “Кристиан дойде в съзнание много бързо. Говорим за секунди. И беше напълно нормален, както обикновено“, обясни медикът, който е бил най-близо до играча и при първия припадък на Ериксен през 2021 г.

“Желанието на Кристиан беше да напусне терена сам. Той можеше да го направи, защото го държахме под пълен контрол. Кристиан искаше да поздрави семейството си“, обяснява Мортен Босен, който признава, че Кристиан Ериксен е бил разтърсен след инцидента.

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"Говорих с Кристиан тази сутрин и той се справя добре. Той е със семейството си и е в добро настроение. Очаква се той да бъде изписан скоро и да може да се върне у дома", каза още лекарят.

Ериксен беше откаран в университетската болница в Одензе, където беше приет за допълнителни изследвания. Последната информация от националния отбор на Дания гласи, че бившият халф на Манчестър Юнайтед се чувства добре от сутринта и се очаква скоро да бъде изписан.

Националният селекционер Бриан Ример пък беше дълбоко повлиян от инцидента, когато се появи за кратко в микс зоната. „Нямам търпение да го видя в болницата. Отивам при него сега, когато имам възможност. Усещам, че имам нужда да го видя и да говоря с него“, каза треньорът на Дания.

Съобщава се също, че клубът на Ериксен - Волфсбург, също е в постоянен контакт с датчанина. Отново пред “Bold” спортният директор на Дитер Хекинг, който доскоро бе треньор на тима, каза: “Първоначално беше шок, тъй като всички все още помним кадрите от 2021 г. Веднага се свързахме с лекаря на датския национален отбор, който ни предостави изчерпателна информация. Продължаваме да сме в тясна връзка както с медицинския персонал, така и директно с Кристиан”.

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„Облекчени сме, че предвид ситуацията той е добре, и сега очакваме по-нататъшното развитие. Мислите ни са с него и семейството му и той има нашата пълна подкрепа”, добави Хекинг. 34-годишният Ериксен има договор с Волфсбург до лятото на 2027 г.

“Може би това беше последният танц за Кристиан Ериксен”, завършва материала си датското издание.

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