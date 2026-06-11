Съотборник на Кристиан Ериксен: Той ни беше предупредил, че такава ситуация е възможна

Съотборникът на Кристиан Ериксен във Волфсбург Патрик Вимер разкри, че е бил шокиран от новия сърдечен пристъп на датския национал по време на контрола с Украйна на 7 юни, но не е бил изненадан. "Той ни е предупредил. Във Волфсбург знаем, че подобна ситуация може да се случи в даден момент", казва австрийският национал Вимер през изданието "Кроне".

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"Писах му веднага и се свързах с хора от щаба на Волфсбург. Това е важното в момента", казва още футболистът, който се чувства облекчен заради стабилното състояние на Ериксен и подобряването му. "Добре съм и съм вкъщи със семейството си. Искам да успокоя всички: тази ситуация не е като тази от 2021", написа датчанинът в профила си в Инстаграм. "Той е фантастичен футболист, още по-добър човек и най-вече баща и глава на семейство. Най-важното за него в момента е да намери сигурност и спокойствие - вътрешно и външно", казва още Патрик Вимер.

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Снимки: Gettyimages