Шефът на датския футбол след ситуацията с Ериксен: Носим отговорност за играчите след подобни ситуации

Президентът на Датската футболна федерация Петер Мьолер коментира тежкия инцидент с Кристиан Ериксен, който вчера вечерта припадна за кратко по време на контролата на скандинавците с Украйна. Това бе втори такъв случай за национала, който преди пет години по време на Евро 2020 на стадион “Паркен” в Копенхаген получи сърдечен арест. Тогава Ериксен припадна по време на сблъсъка с Финландия на 12 юни 2021 г., когато двубоят продължи, а вчера контролата беше прекратена.

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„Тук нямаше абсолютно никакво място за дискусия – мачът трябваше да бъде прекратен. Видях как играчите реагираха различно, но също така видях, че някои бяха много разтърсени, докато други бяха по-малко. Но ако можехме да променим случилото се през 2021 г., знаем какво щяхме да направим, така че нямаше съмнение.

Все още носим отговорност за играчите след подобни ситуации. Знам, че лекарят вече е на разположение и че ще осигурим кризисен психолог. Отново, реакцията на всеки е различна: ситуацията е необичайна, особено в сравнение с последния път, когато бяхме всички заедно и трябваше да продължим да играем. Сега са в почивка.

Уверихме се, че никой не тръгва сам: всеки пътува с баща си, майка си или семейството си. Създадохме група, чрез която ще поддържаме връзка“, каза Мьолер.

Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano 💔



Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania 🚨



(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo — AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026

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