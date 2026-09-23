Джовани Леони се завръща след паузата за националните отбори

Централният бранител на Ливърпул Джовани Леони ще поднови тренировки с първия отбор след паузата за националните отбори. 19-годишният бранител скъса коленни връзки точно преди година, когато дебютира с червената фланелка в мача със Саутхамптън за "Карабао Къп". Има предположения, че той може да се завърна в игра в мача на отбора на мърсисайдци до 21 години срещу Донкастър на 6 октомври.

Същото важи и за неговия сънародник Федерико Киеза, който получи контузия в гърба по време на последната контрола от предсезонната подготовка и все още не е записал нито една минута от началото на кампанията.

В Ливърпул обмислят да организират и контрола при закрити врати, с която да дадат допълнителна възможност на двамата да натрупат повече игрови минути.

Тимът на Ираола се представя доста стабилно в защита в последните си мачове, като голяма заслуга за това имат новите попълнения Жереми Жаке и Роналд Араухо, които стартираха кариерите си на "Анфийлд" със силни игри. Наскоро и Джо Гомес се завърна от контузия, така че в момента мениджърът няма спешна нужда да форсира Леони по отношение на завръщането му. Планът обаче е Вирджил ван Дайк да получава повече почивка, когато е възможно, така че шансове за италианеца ще има.

Джовани Леони: Питах се защо на мен? Сега виждам светлина в тунела

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