Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Джовани Леони се завръща след паузата за националните отбори

Джовани Леони се завръща след паузата за националните отбори

  • 23 сеп 2026 | 17:04
  • 368
  • 0
Джовани Леони се завръща след паузата за националните отбори

Централният бранител на Ливърпул Джовани Леони ще поднови тренировки с първия отбор след паузата за националните отбори. 19-годишният бранител скъса коленни връзки точно преди година, когато дебютира с червената фланелка в мача със Саутхамптън за "Карабао Къп". Има предположения, че той може да се завърна в игра в мача на отбора на мърсисайдци до 21 години срещу Донкастър на 6 октомври.

Същото важи и за неговия сънародник Федерико Киеза, който получи контузия в гърба по време на последната контрола от предсезонната подготовка и все още не е записал нито една минута от началото на кампанията.

В Ливърпул обмислят да организират и контрола при закрити врати, с която да дадат допълнителна възможност на двамата да натрупат повече игрови минути.

Тимът на Ираола се представя доста стабилно в защита в последните си мачове, като голяма заслуга за това имат новите попълнения Жереми Жаке и Роналд Араухо, които стартираха кариерите си на "Анфийлд" със силни игри. Наскоро и Джо Гомес се завърна от контузия, така че в момента мениджърът няма спешна нужда да форсира Леони по отношение на завръщането му. Планът обаче е Вирджил ван Дайк да получава повече почивка, когато е възможно, така че шансове за италианеца ще има.

Джовани Леони: Питах се защо на мен? Сега виждам светлина в тунела
Джовани Леони: Питах се защо на мен? Сега виждам светлина в тунела
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Робъртсън: Не ни пукаше за футбола след смъртта на Диого Жота, това попречи и на новите попълнения

Робъртсън: Не ни пукаше за футбола след смъртта на Диого Жота, това попречи и на новите попълнения

  • 23 сеп 2026 | 14:09
  • 6059
  • 9
Новите правила, които Клоп въведе в Германия с идването си

Новите правила, които Клоп въведе в Германия с идването си

  • 23 сеп 2026 | 14:07
  • 6708
  • 5
Зидан променя схемата на Франция, Мбапе ще играе на различна позиция

Зидан променя схемата на Франция, Мбапе ще играе на различна позиция

  • 23 сеп 2026 | 14:01
  • 5976
  • 4
Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

  • 23 сеп 2026 | 13:37
  • 860
  • 2
Злополучният съдия Ортис Ариас бил изтормозен по време на дербито на Мадрид: Писна ми да ми крещиш постоянно

Злополучният съдия Ортис Ариас бил изтормозен по време на дербито на Мадрид: Писна ми да ми крещиш постоянно

  • 23 сеп 2026 | 13:21
  • 1943
  • 10
Уволниха брата на Игуаин заради сексизъм

Уволниха брата на Игуаин заради сексизъм

  • 23 сеп 2026 | 13:08
  • 1519
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 35732
  • 89
Жребият за Купата на България - следете тук!

Жребият за Купата на България - следете тук!

  • 23 сеп 2026 | 17:30
  • 860
  • 0
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 15132
  • 25
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 2654
  • 3
Лудогорец обяви колко ТВ зрители го гледат в efbet Лига и Европа, бройката е огромна

Лудогорец обяви колко ТВ зрители го гледат в efbet Лига и Европа, бройката е огромна

  • 23 сеп 2026 | 15:05
  • 9399
  • 51
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 10318
  • 6