Ериксен ще се подложи на индивидуална рехабилитация в родната си Дания

Полузащитникът на Волфсбург Кристиан Ериксен ще се завърне в родната си Дания, за да се подложи на индивидуална рехабилитационна програма, обяви клубът от Втора Бундеслига.

Датският национал се срина на терена по време на приятелски мач срещу Украйна през юни. Преди това той получи сърдечен инцидент по време на първия мач от груповата фаза на Европейското първенство срещу Финландия в Копенхаген през 2021 г.

Update zu Christian Eriksen



Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird.



Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026

Решението за рехабилитацията беше финализирано след разговори между 34-годишния футболист и управляващия директор на Волфсбург Дитер Хекинг. Клубът потвърди, че ще поддържа редовен контакт с Ериксен и медицинския персонал, който наблюдава лечението му.

„Желаем на Кристиан всичко най-добро с рехабилитацията му“, се казва в изявление на Волфсбург. Ериксен се присъедини към германския отбор като свободен агент през септември след напускането си от Манчестър Юнайтед.

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