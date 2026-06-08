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Президентът на ФИФА с коментар след новия инцидент с Ериксен

  • 8 юни 2026 | 09:48
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Президентът на ФИФА с коментар след новия инцидент с Ериксен

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази задоволство да научи, че халфът и капитан на Дания Кристиан Ериксен е в съзнание и му пожела бързо възстановяване.

34-годишният полузащитник се срина по време по време на второто полувреме на приятелския мач между Дания и Украйна. Той напусна терена на носилка. Мачът беше прекратен при резултат 2:1 в полза на Дания. По-късно от датския национален отбор обявиха, че Ериксен е в съзнание и мачът няма да бъде доигран.

„Радвам се да чуя, че Кристиан Ериксен е в съзнание и получава необходимото медицинско лечение след инцидента в мача срещу Украйна. Пожелавам му бързо възстановяване. Изпращам и най-добри пожелания на семейството му и на целия датски отбор. Мога също да похваля бързата и ефективна работа на медицинския персонал и длъжностните лица на мача“, коментира Инфантино.

Инцидентът идва пет години, след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020, проведено през 2021 г. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена, припомня БТА.

34-годишният Ериксен играе за Волфсбург, който обаче изпадна от Бундеслигата.

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