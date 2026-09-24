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Барселона обяви рекордни приходи, доближава се до Реал Мадрид

  • 24 сеп 2026 | 03:56
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Барселона обяви рекордни приходи, доближава се до Реал Мадрид

Барселона обяви, че приходите ѝ за сезон 2025/26 са надхвърлили един милиард евро, превръщайки се във втория европейски клуб, достигнал тази историческа граница, след Реал Мадрид. Отчетите на каталунския клуб разкриват рекордни приходи от 1,06 милиарда евро, което е увеличение от 66 милиона спрямо предходната година.

Въпреки ръста на приходите, испанските шампиони отчетоха нетна загуба от 18 милиона евро през сезона. Ако тези цифри бъдат ратифицирани от Deloitte Football Money League, Барселона ще се присъедини към Реал Мадрид в тесния клуб на милиардерите, демонстрирайки финансовата мощ на двата испански гранда.

Припомняме, че Реал Мадрид беше първият клуб, който премина тази бариера, когато отчете 1,04 милиарда евро приходи през сезон 2023/24, според данни на консултантската компания Deloitte. "Белите" подобриха тази стойност още повече през следващия сезон (2024/25), с приходи от 1,16 милиарда, оглавявайки топ 5, който включваше също Барселона, Байерн, ПСЖ и Ливърпул.

Според Барселона, най-новите данни "демонстрират непрекъснатия напредък на клуба в процеса на икономическо възстановяване, предприет през последните години, съчетавайки ръст на приходите и финансова устойчивост с твърд ангажимент към спортната конкурентоспособност".

За в бъдеще перспективите са оптимистични. Одобреният бюджет за сезон 2026/27 предвижда непрекъснат растеж и нов рекорд на приходите от 1,19 милиарда евро, което представлява увеличение от 135 милиона спрямо предходната година. "Блаугранас" очакват най-накрая да обърнат загубите, като прогнозират да приключат финансовата 2026/27 година с нетна печалба от 1 милион евро, което е подобрение от 19 милиона в сравнение с отрицателния резултат от 2025/26.

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Снимки: Gettyimages

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