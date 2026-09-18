Ямал: Ако ме нарекат "черен", това няма да ме засегне, защото съм такъв, а не с друг цвят

Крилото на Барселона Ламин Ямал коментира проявите на расизъм от страна на феновете, като заяви, че те не го засягат лично.

В интервю за „Мовистар Плюс“ младият талант беше попитан дали се е сблъсквал с расистки обиди по свой адрес.

„Да, хиляди пъти. Хората проявяват расизъм индиректно, но може би не го осъзнават. Има много коментари и погледи, които често са расистки, но те не го разбират. Аз идвам от среда, където това не се приема, защото нередното не може да бъде приемливо, но на мен не ми пречи“, сподели Ямал.

🎙️ Lamine Yamal to @MovistarPlus on the racist insults at the Bernabéu:



🗣️"That person calling me black isn't going to bother me at all. I am black, I'm not any other color."



🗣️ "It's wrong because it was said disrespectfully. But I'm playing a match where people paid to watch… pic.twitter.com/FnCN6qOPqL — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 17, 2026

Той даде за пример конкретен случай: „Например, известното видео от „Бернабеу“, където крещяха всякакви неща по мен и Рафиня (играчите на Барселона бяха обиждани от трибуните по време на „Ел Класико“ на 26 октомври 2024 г. – бел. ред.), а моята реакция изненада хората. В крайна сметка, ако някой ме нарече „черен“, това по никакъв начин няма да ме засегне – аз съм си черен, а не с друг цвят.“

„Дали това е правилно, или не, е друг въпрос, защото се казва с унизителна цел. Не е редно, но когато играя в мач, за който хората са платили, за да ме гледат, нямам намерение да се ядосвам на някого, проявил неуважение към мен“, завърши футболистът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages