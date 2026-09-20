Ламин Ямал счупи рекорд на Винисиус

Ламин Ямал избра стадиона на Севиля, за да добави нов впечатляващ рекорд към вече богатата си визитка. Крилото на „блауграна“ направи две асистенции при победата с 3:1 и вече има 51 голови подавания в 159 мача за Барселона. Така, на 19 години и 68 дни, той стана най-младият футболист в Ла Лига, достигнал 50 асистенции, поне от сезон 2013/14 насам. Предишното постижение принадлежеше на Винисиус Жуниор.
Мачът не започна добре за Барса. Севиля поведе в 19-ата минута с гол с глава на Юсуф Фофана, но Рафиня изравни само три минути по-късно. Ламин вече беше отправил предупреждение: в 8-ата минута негов фалцов удар принуди Влаходимос да избие топката, която след това се отби в гредата.
След почивката влиянието на крилото стана още по-осезаемо. В 52-рата минута Рафиня засече с глава негово центриране, изпреварвайки Санганте, за да направи резултата 1:2. Бразилецът оформи своя хеттрик в 69-ата минута за крайното 1:3.
Досега рекордът се държеше от Винисиус Жуниор. Бразилецът от Реал Мадрид записа своята 50-а асистенция за „белия балет“ през май 2023 г., когато беше на 22 години и 298 дни.
Разликата между двамата е забележителна: Ламин е достигнал същата кота с три години и 230 дни по-млад от крилото на мадридчани.
Статистиката на юношата на Барса показва постоянство, което е необичайно за играч на неговата възраст. Неговите 51 асистенции в 159 мача се равняват на по едно голово подаване на малко повече от три срещи – темпо, което потвърждава ключовата му роля в изграждането на атаките на тима.
В Севиля той го доказа отново. В една вечер, в която светлината на прожекторите беше насочена към хеттрика на Рафиня, именно краката на Ламин прокараха пътя към два от трите гола на „блауграна“ и към рекорд, който на 19-годишна възраст го поставя пред вече утвърдени футболисти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google