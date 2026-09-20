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Ламин Ямал счупи рекорд на Винисиус

  • 20 сеп 2026 | 14:23
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Ламин Ямал избра стадиона на Севиля, за да добави нов впечатляващ рекорд към вече богатата си визитка. Крилото на „блауграна“ направи две асистенции при победата с 3:1 и вече има 51 голови подавания в 159 мача за Барселона. Така, на 19 години и 68 дни, той стана най-младият футболист в Ла Лига, достигнал 50 асистенции, поне от сезон 2013/14 насам. Предишното постижение принадлежеше на Винисиус Жуниор.

Мачът не започна добре за Барса. Севиля поведе в 19-ата минута с гол с глава на Юсуф Фофана, но Рафиня изравни само три минути по-късно. Ламин вече беше отправил предупреждение: в 8-ата минута негов фалцов удар принуди Влаходимос да избие топката, която след това се отби в гредата.

След почивката влиянието на крилото стана още по-осезаемо. В 52-рата минута Рафиня засече с глава негово центриране, изпреварвайки Санганте, за да направи резултата 1:2. Бразилецът оформи своя хеттрик в 69-ата минута за крайното 1:3.

Досега рекордът се държеше от Винисиус Жуниор. Бразилецът от Реал Мадрид записа своята 50-а асистенция за „белия балет“ през май 2023 г., когато беше на 22 години и 298 дни.

Разликата между двамата е забележителна: Ламин е достигнал същата кота с три години и 230 дни по-млад от крилото на мадридчани.

Статистиката на юношата на Барса показва постоянство, което е необичайно за играч на неговата възраст. Неговите 51 асистенции в 159 мача се равняват на по едно голово подаване на малко повече от три срещи – темпо, което потвърждава ключовата му роля в изграждането на атаките на тима.

В Севиля той го доказа отново. В една вечер, в която светлината на прожекторите беше насочена към хеттрика на Рафиня, именно краката на Ламин прокараха пътя към два от трите гола на „блауграна“ и към рекорд, който на 19-годишна възраст го поставя пред вече утвърдени футболисти.

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