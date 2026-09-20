Как Ханзи Флик преобрази Рафиня

Мари Кармен Торес, “Марка”



Рафиня се превърна в най-влиятелния играч на момента. В Барселона, в Ла Лига, в Европа, в целия свят. Той има на сметката си цели 12 гола в седем мача от вътрешното първенство и още два в Шампионската лига. Статистиката му е историческа. А за страхотната му форма и изключителното представяне има един основен „виновник“: Ханзи Флик. И то не само защото го преоткри като фалшива деветка.

29-годишният бразилски национал преминава през най-добрия период в кариерата си. Дължи го на своите качества, ежедневна работа и жертви, но най-вече на намесата на Флик. И не става въпрос само за футболни наставления. Ключът към успеха на бившия играч на Лийдс се крие в доверието, което треньорът му е гласувал. Той го е убедил в неговия талант, потенциал, лидерски качества и важност. Това е процес, който започва преди три сезона, когато германецът поема юздите на Барса.

Барселона привлече Рафиня през лятото на 2022 г., когато начело беше Чави, в сделка на стойност около 55 милиона евро. През първите си два сезона той имаше повече от добро представяне (изигра 87 мача, вкара 20 гола и даде 25 асистенции), но през лятото на 2024 г. обмисляше да напусне каталунския клуб. Причината бяха милионни оферти и фактът, че тогава не притежаваше тежестта в отбора и съблекалнята, на която се радва днес.

Тогава обаче Барселона назначи Флик и германският специалист проведе разговор с бразилеца. Той му засвидетелства своето доверие, вярата си в него и възможностите му, и му обясни, че не само ще бъде важен за състава, но и че отборът се нуждае от него. „Бях напът да напусна клуба преди началото на сезона. Треньорът беше много важен за промяната в мисленето ми, за да остана. Той ми даде увереност, промени всичко...“, сподели Рафиня в края на сезон 2024/25. Германецът бързо осъзнава, че Рафиня има нужда да се чувства оценен. И се посвещава на това да култивира и повиши самочувствието на национала: подсилва увереността му и с решенията си, залагайки на него от самото начало и разговаряйки с него, потвърждава вярата си в качествата му.

От 10 гола на сезон при Чави той стигна до 32 попадения с Флик още в първата им съвместна кампания. През сезон 2025/26 участието му намалява поради различни контузии, но работата на германеца с бразилеца продължава. Той не спира да го насърчава, да му вярва и да залага на таланта му.

През изминалото лято Флик окончателно изстреля бразилеца нагоре с две решения, които затвърдиха максималното му доверие в него: увери го, че го вижда като фалшива деветка, защото може да играе на всяка позиция благодарение на качествата и саможертвата си, и му даде капитанската лента. Издигна го на всички нива. Германецът избра двама от лидерите в съблекалнята: заложи на Рафиня и Педри, а съблекалнята избра другите си трима говорители (Де Йонг, Ерик и Ламин). Наставникът на „кулес“ даде отговорности на Рафиня и окончателно го превърна в една от звездите на Барса. Бразилецът никога преди не е бил и не се е чувствал толкова признат.

Успехът от работата на Флик е очевиден: от началото на сезона Рафиня има 14 гола в осем мача и е направил три асистенции. Той записа три дубъла и два последователни хеттрика. Под ръководството на германеца той подобри всички свои рекорди и е толкова щастлив в Барса, че не само отхвърли милионерски оферти това лято, но е напът да поднови договора си до 2030 г. Флик му даде мястото, което заслужава.

Потвърдено: Рафиня преподписва с Барса

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