Лапорта за преговорите за Хулиан Алварес: Атлетико се правеха на обидени

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри подробности около преговорите с Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес.

„Те се представяха за обидени, въпреки че не можеха да оправдаят поведението си. Ние направихме това, което се прави обикновено: първо имаше контакт между клубовете, а след това аз лично се свързах с Мигел Анхел Хил (генералния директор на Атлетико - б.р.). Той ми каза, че Хулиан няма да дойде, защото нямат заместник. След това реагираха неуместно“, заяви Лапорта.

‼️ Joan Laporta: "Atlético Madrid showed their true colors. They acted as though they were the offended party because they had no way of justifying their attitude. We did what is normally done: there was communication between the clubs, and then I personally spoke with Gil Marín.… pic.twitter.com/kOu8p0UTlj — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 19, 2026

„Не знам на какво се дължеше това, мога да предполагам, но нямам доказателства. До нас достигаше информация, че биха го продали на всеки друг клуб, но не и на Барселона. След това свалиха маските и го заявиха открито“, добави президентът на каталунците.

Алварес настояваше през цялото лято да премине в Барселона, но в крайна сметка до трансфер не се стигна и аржентинецът остана в Атлетико.

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Снимки: Gettyimages