Лапорта за преговорите за Хулиан Алварес: Атлетико се правеха на обидени

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри подробности около преговорите с Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес.
„Те се представяха за обидени, въпреки че не можеха да оправдаят поведението си. Ние направихме това, което се прави обикновено: първо имаше контакт между клубовете, а след това аз лично се свързах с Мигел Анхел Хил (генералния директор на Атлетико - б.р.). Той ми каза, че Хулиан няма да дойде, защото нямат заместник. След това реагираха неуместно“, заяви Лапорта.
„Не знам на какво се дължеше това, мога да предполагам, но нямам доказателства. До нас достигаше информация, че биха го продали на всеки друг клуб, но не и на Барселона. След това свалиха маските и го заявиха открито“, добави президентът на каталунците.
Алварес настояваше през цялото лято да премине в Барселона, но в крайна сметка до трансфер не се стигна и аржентинецът остана в Атлетико.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages