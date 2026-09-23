Фондът за заплати – поредното предизвикателство пред Барселона

Барселона отново се озовава на твърде познат терен. Фондът за работни заплати пак нараства и макар от клуба да твърдят, че ситуацията е под контрол и разходите за отбора остават в рамките на препоръчаните от УЕФА параметри, рискът съществува. Не става въпрос за незабавна тревога, а по-скоро за тенденцията. А в каталунския клуб вече знаят как завършва подобна тенденция, когато излезе извън контрол.

Споменът за сезон 2019/20 г. е все още пресен. През онази кампания Барселона достигна фонд за заплати от 636 милиона евро – точно същата сума, предвидена и за настоящия сезон. Проблемът тогава не беше само колко се харчи, а какъв дял представлява този разход спрямо приходите, които се сринаха драстично заради пандемията. „Ще имаме горе-долу същия фонд за заплати като през 2019/20 г., но тогава той беше 74% от приходите, а сега ще бъде 53%“, заяви Феран Оливе, икономическият вицепрезидент на клуба. През сезон 2020/21 г. заплатите достигнаха 98% от приходите, тъй като те спаднаха до 631 милиона евро.

„При спортните заплати има увеличение, но то е съобразено с приходите. Имаме млад отбор и трябва да инвестираме в подновяване на договори. Трябва да запазим играчите си“, настоя Оливе. Именно на Общото събрание Деко вече обяви, че Рафиня, Чави Еспарт и Марк Бернал ще подновят договорите си и ще получат по-добри финансови условия.

Сега сценарият е различен. Барселона намали тежестта на заплатите и възстанови способността си да генерира приходи. Но отборът отново поскъпва, което отчасти е следствие от спортните успехи. Клубът е в рамките на параметрите за устойчивост (все още има голям марж), но ще трябва да гарантира, че ръстът на приходите ще надвишава увеличението на разходите. В Барса има пълна увереност, че това ще се случи, защото „Спотифай Камп Ноу“ ще се превърне във впечатляващ източник на приходи, след като бъде завършен. Очаква се и BLM (Barça Licensing & Merchandising) да подобри оборота си през следващите години.

Деко се възползва от факта, че клубът спазва правилото 1:1, за да осъществи големи трансфери това лято и да поднови договорите на някои играчи. Той знае, че в началото на следващия сезон отборът отново ще трябва да играе на стадион „Луис Компанис“ и приходите ще бъдат по-ниски. Почти сигурно е, че тогава Барселона отново ще надхвърли тавана на заплатите.

A start for the history books 📚✨ pic.twitter.com/fKqv4Wcprg — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2026

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