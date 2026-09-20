Потвърдено: Рафиня преподписва с Барса

Испанският гранд Барселона се e договорил с бразилското крило Рафиня за нов договор, обяви спортният директор на каталунците Деко.

„Що се отнася до договора на Рафиня, всичко е уредено. Вчера вечерта се съгласихме да продължим контракта до 2029 година“, каза бившият португалски национал.

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

29-годишният Рафиня е в Барселона от 2022 година, а настоящият му договор с клуба е до 2028-а. С “блаугранас” бразилецът спечели три титли в Ла Лига, една Суперкупа на Испания и една Купа на краля. Той беше голмайстор номер 1 на Шампионската лига през сезон 2024/2025.

Рафиня е носил още екипите на Спортинг (Лисабон), Рен и Лийдс. Крилото има 41 мача за бразилския национален отбор, записвайки 11 гола и 8 асистенции.

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Снимки: Gettyimages