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Дешан се наслаждава на почивката си, не бърза да поема нов отбор

  • 23 сеп 2026 | 15:24
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Свободен след раздялата си с националния отбор на Франция през юли, Дидие Дешан си дава време да намери ново предизвикателство, след като през последните месеци е бил потърсен от Саудитска Арабия, съобщава „Екип“.

Тази седмица се отвори нова ера за френския национален отбор с първите стъпки на Зинедин Зидан като селекционер. Бившият плеймейкър на „сините“ наследи това лято Дидие Дешан, който цели 14 години бе начело на тима и му донесе световната титла през Мондиал 2018.

След последната си пресконференция след загубата от Англия (4:6) в мача за третото място на Световното първенство на 18 юли, бившият селекционер на "петлите" е доста дискретен. Той се появи публично миналия уикенд, като присъства на мача от Лига 3 между Конкарно и Каен (2:0).

След срещата той връчи трофея за най-добър играч на клуба за месеца на Стан Жано, заедно с президента Жак Приу. 56-годишният специалист разделя времето си между Бретан, родното място на съпругата му Клод, и основното си жилище в Кап д'Ай на Лазурния бряг, разкрива „Екип“, който прави преглед на бъдещето на кариерата му.

Дидие Дешан е получил първата си оферта след раздялата с националния отбор на Франция
Дидие Дешан е получил първата си оферта след раздялата с националния отбор на Франция

Бившият треньор на Ювентус, Монако и Марсилия винаги е заявявал намерението си да поеме отново отбор след „сините“. Той е можел да се завърне към футбола това лято, тъй като саудитският клуб Ал-Ахли силно го е желаел. Фабрис Боке, генерален директор на клуба от това лято, му е предложил много примамлив тригодишен договор със заплата от 10 милиона евро нето. Ръководителите на клуба, управляван от суверенния фонд на Саудитска Арабия, обаче в крайна сметка са избрали нидерландеца Марино Пушич.

Въпреки това Дешан не бърза и може да си позволи една година почивка, за да се наслади на близките си. Той обаче е запазил желанието си да поеме съдбините на нов отбор и все още се радва на висок рейтинг на пазара. Той бе спряган още за националния отбор на Италия и дори за Реал Мадрид.

Според „Екип“ Дешан едва ли ще приеме ново предизвикателство преди ноември или дори преди края на сезона. Той ще проучи проектите, които се появят и които съответстват на амбициите му. Но няма да позволи чакането да се проточи, както направи например Зидан, който остави да минат пет години между последния си клуб, Реал Мадрид, и поемането на националния отбор.

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Емоционалното сбогуване на Мбапе с Дешан: Ти, който ни даде толкова много

Запитан през юни от бившия си съотборник Антоан Комбуаре в интервю за „Уест-Франс“, Дешан остави бъдещето си под въпрос. „Не знам“, призна той. „Не съм взел решение за бъдещето. Знам, че ще бъде различно и че националният отбор на Франция ще ми липсва. Не си забранявам нищо. Когато си селекционер, има периоди на почивка, особено след големи състезания. Но тъй като съм в отлична форма и се възстановявам бързо. Във всеки случай, аз съм привилегирован, защото имам шанса да мога да избирам.“

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