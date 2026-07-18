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Емоционалното сбогуване на Мбапе с Дешан: Ти, който ни даде толкова много

  • 18 юли 2026 | 22:29
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Броени часове преди малкия финал между Франция и Англия голямата звезда “петлите” използва профила си в Instagram да се сбогува със селекционера Дидие Дешан, който за последно ще води представителния отбор на страната. Мбапе изгря за националния футбол именно под негово ръководство и спечели последователно златните и сребърните медали от Мондиалите в Руската федерация (2018) и Катар (2022).

“Ти, който ни даде толкова много.

Трябваше да ти осигурим по-добър край, но се провалихме.

Много е трудно да се опише с думи какво даде през тези 14 години, тъй като беше един от основните двигатели на възраждането на този отбор. Хората не винаги успяваха да оценят величието ти, но времето и историята ще се погрижат за това…

Благодаря ти, че ми даде шанса и възможността толкова години да представям страната си на най-голямата сцена.

Чувствам се привилегирован, че имах възможността да бъда редом до една от най-големите легенди на нашата страна, и пазя само прекрасни спомени от всичко, което преживяхме и постигнахме заедно.

Пожелавам ти всичко най-добро в новото ти приключение и още веднъж ти благодаря за всичко, което даде на тази фланелка, която означава толкова много за нас”, написа Мбапе.

Франция и Англия ще играят мача за третото място на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико в полунощ на идния 19-и юли (неделя). Първият съдийски сигнал ще прозвучи в полунощ българско време. Арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм" в Маями Гардънс, САЩ (щата Флорида). Този, както всички 104 мача от Световното първенство може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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