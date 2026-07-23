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  3. Критикуваният от Дешан съдия от загубата срещу Испания му отговори

Критикуваният от Дешан съдия от загубата срещу Испания му отговори

  • 23 юли 2026 | 10:46
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Салвадорският рефер Иван Бартон, който беше обект на критики от страна на Дидие Дешан след загубата на Франция от Испания с 0:2 на полуфинала на Световното първенство, отговори на нападките на френския селекционер.

“Трябва да сме обективни – бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша. Но ще задам един въпрос: имаше ли съдията нивото да ръководи полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации…”, заяви Дешан след мача тогава.

Бартон запази мълчание досега, но все пак реши да говори. В интервю по YouTube Хорхе Рамос арбитърът увери, че изявленията на треньора не са му повлияли. Той припомни, че присъствието му на такова високо ниво е резултат от дългогодишен труд.

„Не, абсолютно не ми е повлияло (казаното от Дешан - бел.ред.). Всеки има право на собствено мнение. Ние знаем какво сме преживели, за какво сме се борили, как сме го заслужили и знаем защо сме тук. Никой коментар няма да ни накара да се съмняваме в причината да бъдем тук“, заяви Бартон.

Освен полемиката, реферът изрази особена гордост, че представя Салвадор на световната сцена. Той смята, че неговият път доказва, че длъжностни лица от по-малки нации могат да достигнат най-високото ниво. Той се надява да проправи път и за други арбитри от региона.

Съдията сподели също, че подкрепата и поздравленията от шефа на съдиите към ФИФА Пиерлуиджи Колина след мача са били едно от най-големите му удовлетворения по време на това Световно първенство.

ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан
ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан
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