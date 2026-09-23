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Локомотив (София) урежда двама от новите

  • 23 сеп 2026 | 09:25
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Локомотив (София) урежда двама от новите

Локомотив (София) чака отговор за двама футболисти. Това са левият защитник Давид Огага и нападателят Катулонди Кати. Нигериецът и конгоанецът все още не са уредени с картотеки, тъй като нямат паспорти за страни от ЕС и това води до известно забавяне.

В "Надежда" се надяват, че бюрократичните проблеми ще бъдат решени по време на паузата и двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за домакинството на Локомотив (Пловдив).

Двубоят е на 10 октомври, събота, от 17:30 часа. Африканските футболисти ще дадат допълнителни опции пред Ел Голеадор. Столичните железничари взеха глътка въздух в последния кръг, след като постигнаха първа победа в шампионата.

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