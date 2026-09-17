Павел Дочев: В Германия се чувствам добре, но с удоволствие бих се върнал в България

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Павел Дочев отново е в България. Опитният специалист, който вече 34 години живее и работи в Германия, използва престоя си у нас, за да наблюдава своите бивши отбори Локомотив (София) и ЦСКА. Дочев има богата треньорска кариера в Германия, където е работил във Втора и Трета Бундеслига.

Специално пред Sportal.bg той говори за развитието на българския футбол, инвестициите в ЦСКА, детско-юношеските школи и ситуацията в Локомотив (София). Дочев коментира и бъдещето си, като не изключи възможността един ден отново да работи в България.

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За Локомотив (София) и ЦСКА

„Днес сърцето ми е за Локомотив, защото отборът много се нуждае от точки. Но желая ЦСКА да стане шампион. Следя българското първенство и имам чувството, че има развитие и че се върви в положителна посока. Инфраструктурата се подобрява, строят се стадиони, има повече зрители по трибуните. Това ме радва, но все още има много работа.“

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За развитието на ЦСКА

„Развитието на ЦСКА е глобално и действително е на европейско ниво. Най-положителното е, че се инвестира и в детско-юношеската школа. Това е основата. Не може постоянно да се купуват чуждестранни футболисти, а националният отбор да страда. Трябват ни силни български школи. Надявам се и другите клубове да тръгнат в тази посока, за да се вдигне нивото на българския футбол.“

За Любо Пенев и Локомотив

„Мисля, че Любо Пенев трябва да получи време. Той е опитен треньор и знае много добре какво прави. Следя Локомотив и от Германия и виждам, че отборът се бори до последно. Просто в момента му липсват някои нюанси. Мачът с Черно море е добър пример. Локомотив губеше с 0:2 и беше с човек по-малко, но успя да вземе точка. Това говори за морала на отбора. Не може да ги упрекнеш за желанието. Може би им трябва една победа, за да се освободят и да започнат да печелят.“

За евентуално завръщане в България

„Един треньор се чувства добре там, където има влияние и може да работи. Преди много години опитах да се върна в България в ЦСКА, но тогава бях много разочарован от ситуацията. След три месеца доброволно напуснах. Оттогава обаче нещата коренно се промениха и точно затова се радвам за българския футбол".

Павел Дочев продължава да пише история в германския футбол

"В Германия съм вече 34 години. От 2000 г. имам Pro лиценз и съм работил във Втора и Трета лига. Нивото в Трета лига е много високо и професионално. Чувствам се добре там, където мога да работя, да се развивам и да развивам клуба. Но с голямо удоволствие някой ден бих се върнал в България. Защо не?"

"Вече мисля да идвам по-често. След толкова години всеки път се радвам, когато съм тук. Тук ми е хвърлен пъпът, както се казва, и човек естествено се чувства най-добре вкъщи.“, завърши специалистът.

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