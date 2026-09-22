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Йомов: Пожелавам си да съм здрав и само успехи с ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 20:23
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Георги Йомов благодари на феновете на ЦСКА за подкрепата при завръщането си на терена с екипа на „червените“. Крилото се появи в игра при победата над Добруджа, с която отново облече фланелката на клуба след четиригодишно наказание. Йомов отправи послание към привържениците, като специално им благодари както за подкрепата по време на мача, така и за скандиранията след последния съдийски сигнал.

ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа, Йомов се завърна в игра
ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа, Йомов се завърна в игра

„Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят вчера на мача с Добруджа. Както и лично за подкрепата към мен, за скандиранията след мача. Изключително съм благодарен. Чувството да се завърнеш след четири години е наистина уникално. С червената фланелка отново на терена. Не може да се опише с думи“, допълни той.

В края на посланието Йомов отправи поглед към бъдещето и си пожела да бъде здрав и да постигне успехи с ЦСКА.

„Оттук нататък само напред и нагоре. Пожелавам си да съм здрав и само успехи с ЦСКА. Само ЦСКА“, завърши футболистът.

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