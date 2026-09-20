Здрава битка във Варна между Спартак и Локомотив

Отборите на Спартак (Варна) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 15:15 часа с първия съдийски сигнал на Станимир Тренчев.

Домакините в днешната среща се намират в серия от три поредни равенства. В последния кръг "соколите" завършиха при резултат 0:0 срещу Славия в София. Тези резултати поставят варненци под №8 във временното класиране с актив от 10 точки. Добрата новина за отбора е, че крайният бранител Закария Тиндано най-после ще може да бъде използван от треньора Васил Петров. Котдивоарецът вече е с редовни документи и ще бъде на разположение за отбора.

Спартак (Варна) уреди защитник

Съставът на Локомотив (София) продължава своето затъване, като "железничарите" са единственият отбор в шампионата, който не познава вкуса на успеха. Преди дни столичани бяха надиграни от ЦСКА и това ги остави твърдно на дъното във временното класиране. "Червено-черните" имат едва четири пункта.

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Стадион: "Спартак", Варна

Главен съдия: Станимир Тренчев

Начало: 15:15 часа

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