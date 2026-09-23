Босът на Левски се интересувал от още един клуб от Англия

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев и ръководената от него компания Gemcorp Capital е имала апетити към придобиването на акции в английския Колчестър. Въпросният клуб се състезава в Лига 2. В началото на 2026 година инвеститорите от Sports Alpha Capital, група, в която е и босът на сините, са отправили оферта, но впоследствие са я оттеглили и се е насочила към друг тим от четвъртото ниво на английския футбол Нортхамптън, пише ecosefactos.com.

В крайна сметка преди дни бе обявено, че консорциумът е постигнал споразумение за придобиването на акциите на "обущарите". Сред водещите инвеститори е бившият нападател на Милан, Челси и националния отбор на Бразилия – Алешандре Пато. Новият силен човек на „Герена“ Еду Гаспар изгледа на живо домакинския мач на тима срещу Ротъръм Юнайтед. Не е изключено бразилецът да помага със съвети на собствениците.

Бостанджиев официално застана начело на Левски на 14 септември. Бизнесменът обяви, че бюджетът на клуба е вдигнат почти двойно – от 15 до 25-28 милиона евро.

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