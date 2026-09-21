Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

По време на двубоя между Спартак (Варна) и Локомотив (София) агитката на домакините направи изключително силно впечатление с трогателен жест към наставника на гостите Любослав Пенев. В един момент привържениците започнаха да скандират името на големия футболист от близкото минало, а на трибуните бе издигнат транспарант с посланието: "Един боец, една битка! Любо, с теб сме!".

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"Ел Голеадор" прие жеста с поклон и аплодисменти – момент, който със сигурност ще остане паметен както за него, така и за всички присъстващи на стадион "Спартак". Понякога футболът е много повече от 90 минути. Той е уважение, човечност и подкрепа – дори когато си от страната на съперника.



Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto