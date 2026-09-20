Любо Пенев: Колелото се върти, прогресираме с всеки ден

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев говори след победата с 1:0 срещу Спартак (Варна) на "Коритото". Успехът е първи за "железничарите" през новия сезон. "Ел Голеадор" похвали своите футболистите за представянето край морето.

"От първия ден започнахме съвместна работа с момчетата, доволен съм от играта на момчетата, играят добре, защото тренират изключително добре. Колелото върти, казах го вече. Ще дойдат точките, има много мачове, въпросът е да играем както днес и както в много други мачове, в които не заслужавахме да загубим. Нашият тим прогресира с всеки ден, с всяка седмица, аз го забелязвам, щабът го забелязва, това се вижда все по-ясно.

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В много добра форма са момчетата. Важно е как се представяме във всички ситуации на терена, когато си изпълняваме задачите, резултатът е налице. Доволни сме, победихме, най-накрая, можехем да победим и по-рано, но има го. Заслужена победа. Аз съм треньор, който следи изкъсо футболистите, разчитам и на щаба, разбира се.

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Правя много ротации, малко по-различно позициониране в началото на мача, имаше изненада за противника. Доволен съм, дадоха максимума от себе си и така трябва да бъде. Благодаря и на верните фенове на Спартак (Варна) за посрещането им, за плаката, подкрепата, аплодисментите. Благодаря!", заяви легендарният нападател на ЦСКА и Валенсия.

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Снимки: Startphoto