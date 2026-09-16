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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

  • 16 сеп 2026 | 17:56
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Слушай на живо: Локомотив (София) - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и ЦСКА, които излизат в отложен двубой от 6-тия кръг на efbet Лига.

Домакините отново ще бъдат водени от своя наставник Любослав Пенев, който пропусна последните няколко мача.

Временният наставник на гостите Даниел Моралес пък прави шест промени спрямо 11-те, които започнаха преди няколко дни при победата над Арда с 4:1.

Дебют като титуляр прави десният бек Бари Котър. На пейката сядат Сенси, Цварц, Гбамен, Пастор, Йорданов и Иту за сметка на споменатия Котър, Алмейда, Мартино, Перейра, Годой и завърналия се от наказание от наказание Ебонг.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЦСКА

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 31. Станоев, 20. Костадинов, 91. Бидунга, 77. Карузо, 14. Лясков, 6. Ейро, 7. Делев, 3. Костов, 16. Медфай, 29. Аралица

ЦСКА: 21. Лапоухов, 37. Котър, 4. Алмейда, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 38. Перейра, 7. Ебонг, 99. Ето’о, 28. Питас, 9. Годой

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