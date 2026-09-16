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  3. Любо Пенев: От дете съм от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб

Любо Пенев: От дете съм от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб

  • 16 сеп 2026 | 21:31
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Наставникът на Локомотив (София) Любослав Пенев похвали футболистите, макар че отстъпиха с 0:2 на ЦСКА в отложен двубой от шестия кръг на efbet Лига. Ел Голеадор специално поздрави феновете на "червените" за отношението им към него и обеща, че съвсем скоро "столичните железничари" ще превърнат добрата си игра и в победи.

“На първо място, абсолютно всички искаме да печелим точки. Това го казвам с оглед на играта ни. Играем силен футбол във всичките 9 мача. Не заслужавахме да загубим част от тях. Днес също играхме много добре и контролирахме в голяма част мача.

ЦСКА ни вкара гол, а ние имахме идентична ситуация. Не успяхме да завършим атаките с удар. Оттам ни дойдоха и тези два гола. Добре сме, но тези неща ще ги коригираме. Отборът стоеше добре, играхме добре.

Играчите на ЦСКА със специални фланелки за Любо, сектор "Г" също го подкрепи
Играчите на ЦСКА със специални фланелки за Любо, сектор "Г" също го подкрепи

И в двете фази имаме тресчици, които да изчистим. Не се отказваме. Работим три месеца с отбора, който се адаптира постепенно към изискванията. Виждам, че влизат във форма. Единстевното, което липсва, са точките. Конкурентоспособни сме на първите отбори, но нямаш ли точки - оставаш долу, а те са горе.

Гледам нашия отбор. Няма как да стигнем до аутлинията, до наказателното. Там трябва да измислим нещо, а не да получаваме два гола на контраатака. ЦСКА разполага с много добри футболисти и неслучайно вкара по четири гола в последните си два мача - на шампиона и на добре играещ отбор.

Продължаваме по програмата. Тя е по-сгъстена, но ще я изиграем. Искам специално да похваля феновете на ЦСКА за това специално отношение и подкрепа към мен. Също така и нашите фенове, които бяха с нас. Футболистите имат нужда от тази подкрепа. Браво! Само така. Победите ще дойдат. Няма да навеждаме глава и продължаваме напред.

За никого не е тайна, че от дете съм от ЦСКА. От там съм тръгнал. После и в чужбина. Аз съм си от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб. Така е и с други треньори. Доволен съм от работата, която имам и от подкрепата на ръководството. Играем добре. Убеден съм. Не искам да си слагам медали, но всички отбори, които съм водил, са постигнали много добри резултати. И тук ще дойдат", завърши Любо Пенев.

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