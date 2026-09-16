Любо Пенев: От дете съм от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб

Наставникът на Локомотив (София) Любослав Пенев похвали футболистите, макар че отстъпиха с 0:2 на ЦСКА в отложен двубой от шестия кръг на efbet Лига. Ел Голеадор специално поздрави феновете на "червените" за отношението им към него и обеща, че съвсем скоро "столичните железничари" ще превърнат добрата си игра и в победи.

“На първо място, абсолютно всички искаме да печелим точки. Това го казвам с оглед на играта ни. Играем силен футбол във всичките 9 мача. Не заслужавахме да загубим част от тях. Днес също играхме много добре и контролирахме в голяма част мача.

ЦСКА ни вкара гол, а ние имахме идентична ситуация. Не успяхме да завършим атаките с удар. Оттам ни дойдоха и тези два гола. Добре сме, но тези неща ще ги коригираме. Отборът стоеше добре, играхме добре.

Играчите на ЦСКА със специални фланелки за Любо, сектор "Г" също го подкрепи

И в двете фази имаме тресчици, които да изчистим. Не се отказваме. Работим три месеца с отбора, който се адаптира постепенно към изискванията. Виждам, че влизат във форма. Единстевното, което липсва, са точките. Конкурентоспособни сме на първите отбори, но нямаш ли точки - оставаш долу, а те са горе.

Гледам нашия отбор. Няма как да стигнем до аутлинията, до наказателното. Там трябва да измислим нещо, а не да получаваме два гола на контраатака. ЦСКА разполага с много добри футболисти и неслучайно вкара по четири гола в последните си два мача - на шампиона и на добре играещ отбор.

Продължаваме по програмата. Тя е по-сгъстена, но ще я изиграем. Искам специално да похваля феновете на ЦСКА за това специално отношение и подкрепа към мен. Също така и нашите фенове, които бяха с нас. Футболистите имат нужда от тази подкрепа. Браво! Само така. Победите ще дойдат. Няма да навеждаме глава и продължаваме напред.

За никого не е тайна, че от дете съм от ЦСКА. От там съм тръгнал. После и в чужбина. Аз съм си от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб. Така е и с други треньори. Доволен съм от работата, която имам и от подкрепата на ръководството. Играем добре. Убеден съм. Не искам да си слагам медали, но всички отбори, които съм водил, са постигнали много добри резултати. И тук ще дойдат", завърши Любо Пенев.

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