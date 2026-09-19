Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Вторият вратар на Ювентус Камил Грабара е със скъсана предна кръстна връзка на дясното си коляно, съобщиха от клуба. Полският национал е получил тежката травма на днешната тренировка на тима.

Това означава, че най-вероятно стражът ще бъде аут до края на сезона. Травмата на дошлия под наем от Волфсбург 27-годишен играч дойде няколко дни след неговия отличен дебют за “Старата госпожа”. При победата над НЕК Неймеген с 5:0 в Лига Европа Грабара се отчете не само със суха мрежа, но и с асистенция за първия гол в мача, дело на Николас Гонсалес. Неговата контузия означава, че в момента единствената резерва на титулярния вратар Гулиелмо Викарио е третият сраж на мъжкия състав Карло Пинсолио.

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Снимки: Imago