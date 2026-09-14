Георги Помашки пред Sportal.bg: С Виктория започваме да работим сериозно, бъдещето е на Божидар

Георги Помашки изведе Виктория Ангелова до европейска титла в тройния скок при девойките под 18 години и до световна под 20 през 2026 г. Днес двамата получиха специални парични премии и предметни награди на специална церемония в София. Помашки дари своите парични премии на Приорити Спорт, който открива Виктория Ангелова за атлетиката. Треньорът и на гръцката суперзвезда в скока на дължина Милтиадис Тентоглу даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след церемонията.

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“Аз мога само да благодаря на Виктория, че тя ми гласува такова доверие. Тя започна тренировки на моя рожден ден - 10 януари тази година. За първи път в световната атлетика аз виждам някое момиче за 6 месеца да започне с 13 метра. Това ме учуди страшно много. Бях се насочил към 13.40 м, но тя още на второто състезание скочи толкова. Тя показа една много голяма стабилност в тренировките, в постоянството, в разбирането на упражненията. Тя просто повтори тренировъчния процес, но вложи повече усилия в състезателния скок и направи един голям личен резултат, а след това го повтори в Юджийн.

Просто не можех да го повярвам, защото нямаме обема на работа, нямаме интензивността на работа. Тя има три тренировки на троен скок. Където и да го кажа това, няма да ми повярват”, каза Помашки пред Sportal.bg.

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“Никой не може да каже докъде ще се развие нейния потенциал. Но че ще започнем да работим сериозно и да тренираме сериозно, това е сигурно. Тази година тренировките ще бъдат такива, каквито трябва да бъдат за една тройна скачачка. Тази година беше да се научим единия от другия как да го направим. Аз вече имам план в главата - ще бъде една много успешна зима”, каза още той.

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“Щом може една българка да го направи това нещо, защо да не може и втора българка да го направи. Мисля, че може. Тя ще бъде толкова сериозна в работата, а това задължава и мен към нея, така че този тандем мисля, че ще стигне до този резултат. Имаме две години пред нас - няма да загубим нито един ден да не мислим и да не работим за това нещо.”

Помашки говори и за битката между Милдиадис Тентоглу и Божидар Саръбоюков, която на последното състезание в Будапеща завърши в полза на гръцкия атлет само с 1 сантиметър - 8.35 м срещу 8.34 м: “Ние просто победихме. За мен няма значение кой от двамата ще победи - който в деня е по-късметлия, по-добре, по-подготвен и в по-добро настроение, той да стане първи. Нямаме вече егоизма от едно време. Децата трябва да се развият - да няма егоизъм в тях, да са с отворени очи и да се участва с настроение. Това е новото поколение, треньорите също трябва да се променяме - трябва да сме готови и да ги поведем, а в тренировъчния процес да ги заведем, където трябва.”

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Ще продължи ли да води до силни резултати голямата конкуренция в сектора за скок дължина при мъжете?

“Видяхме го това цяла година - размениха по една-две победи. Виждам как единият следи другия - това ще доведе до една сериозност, когато си отидем вкъщи. Знаеш вече, че има един човек, който не спи. Значи и ти трябва да работиш много, за да си конкурентоспособен. Това ще доведе до големи резултати. Бъдещото е на Божидар.”

Помашки разкри също, че скоро към неговата група скачачи ще се присъедини и голямо име от Ямайка.

Цялото интервю с Георги Помашки може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев