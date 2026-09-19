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  3. Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
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Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

24-годишният Слави Спасов изигра ключова роля при победата на своя Йоувил над Солихъл Муурс с 4:1 в шампионатната среща от английската Нешънъл лийг. Българинът вкара гол в 57-ата минута, когато неговият тим водеше с 1:0 след попадението на Райън Джоунс преди почивката в 15-ата минута. Другите две попадения за победителите вкара Джол Пауъл в 88-ата и 97-ата минути, а единственият гол в тяхната врата бе автогол на Джос Бакър.

Така Спасов и компания вече са на шестото място в петото ниво на английския футбол, което дава право на участие в плейофите след края на редовния сезон за изкачване в професионалната Лига 2.

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