Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид в нова битка за трофей

Александър Везенков и Олимпиакос излизат тази вечер срещу Реал Мадрид в бАу Даби в спор за първия в историята трофей за Суперкупата на Евролигата. Срещата започва в 20:00 часа българско време.

Срещата е повторение на финала на Евролигата за сезон 2025/26, в който гръцкият Гранд пречупи драматично испанския колос в Атина.

Вчера Олимпиакос излъга Фенербахче с 92:90, след като през голяма част от мача изоставаше в резултата. Мадридчани пък надвиха по не по-малко труден начин Дубай с 98:95 след продължение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google