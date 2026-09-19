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  4. Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид в нова битка за трофей

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид в нова битка за трофей

  • 19 сеп 2026 | 19:00
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Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид в нова битка за трофей

Александър Везенков и Олимпиакос излизат тази вечер срещу Реал Мадрид в бАу Даби в спор за първия в историята трофей за Суперкупата на Евролигата. Срещата започва в 20:00 часа българско време.

Срещата е повторение на финала на Евролигата за сезон 2025/26, в който гръцкият Гранд пречупи драматично испанския колос в Атина.

Вчера Олимпиакос излъга Фенербахче с 92:90, след като през голяма част от мача изоставаше в резултата. Мадридчани пък надвиха по не по-малко труден начин Дубай с 98:95 след продължение.

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