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  3. Пламен Андреев се завърна на вратата, а Дебрецен спря шампиона Гьор

Пламен Андреев се завърна на вратата, а Дебрецен спря шампиона Гьор

  • 17 авг 2026 | 03:36
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Пламен Андреев се завърна на вратата, а Дебрецен спря шампиона Гьор

Пламен Андреев остана на пейката при загубата от ФК Копенхаген в Лигата на конференциите преди няколко дни, но срещу Дьор се завърна на вратата на Дебрецен. Двубоят не излъчи победител - 1:1, а тимът на българина имаше по-чистите полложения.

Гостите, които са действащият шампион на Унгария, поведоха в 41-вата минута. Даниел Щефул центрира от самата аутлиния и оставеният напълно непокрит в наказателното поле Желко Гаврич с лекота прати топката в мрежата.

Отговорът на Дебрецен дойде в 50-ата минута. Акош Сендрей намери на чиста позиция Адриан Гереро и испанският защитник възстанови равенството. До края домакините имаха възможности да стигнат до пълен обрат, но стражът на Дьор Самуел Петраш направи няколко отлични спасявания.

В класирането води Академия Пушкаш с 9 точки, пред Вашаш с 8 и Уйпещ със 7. Дебрецен е на 9-а позиция с 4 точки.

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