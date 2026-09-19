Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

Мартин Минчев отбеляза втория си гол от началото на сезона в полската Екстракласа. Бившият нападател на Черно море даде аванс на Краковия при гостуването на ГКС Катовице, но тимът му загуби с 2:3 и инкасира четвърто поредно поражение във всички турнири.

След нулево първо полувреме, в което домакините доминираха и веднъж уцелиха гредата, головете започнаха да валят. Още в 46-ата минута Айдин Хасич центрира и Минчев се разписа с глава. Българинът продължи да е заплаха за вратата на Габриел Кобиляк през целия двубой и получи най-висока оценка от състава на Краковия.

Отговорът на ГКС Катовице дойде в 54-тата минута с попадение на Бартош Новак от дузпа. Не след дълго Матеуш Вдовяк изведе домакините напред, но в 72-рата минута Ласе Селваг Нордос се разписа за 2:2. Победата на ГКС донесе Иля Шкурин в последните секунди на редовното време.

В класирането Краковия е на 12-то място с 8 точки, колкото имат още Висла (Плоцк) и Радомяк. Начело е Гурник (Забже) с 21 точки, пред Висла (Краков) със 17.

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Снимки: Imago