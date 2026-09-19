Рома 1:0 Интер, ранен гол на "вълците"

Отборите на Рома и Интер играят при резултат 1:0 на “Олимпико” в големия сблъсък от петия кръг на Серия "А", който ще излъчи лидера в класирането. Ману Коне отбеляза попадението още в шестата минута.

Джан Пиеро Гасперини е извършил само две промени сред титулярите на Рома след успеха с 2:0 над Торино. Науел Молина този път стартира по десния фланг за сметка на Емануеле Лули и така отляво действа Уесли. В халфовата линия Ману Коне е предпочетен пред Николо Пизили. На върха на атаката отново е поставен голмайсторът Донийл Мален, на когото помагат основно Пауло Дибала и Матиас Соуле.

Междувременно, Кристиан Киву е предприел цели четири промени в стартовия състав на Интер след победата с 5:3 над Удинезе. В защита контузеният Джон Стоунс е заменен от Ян Бисек. Федерико Димарко се завръща като титуляр на левия фланг, което праща Карлос Аугусто на пейката. В средата на терена Хенрих Мхитарян е отстъпил мястото си на Къртис Джоунс. В атака отсъства Франческо Пио Еспозито и така партньор на Маркюс Тюрам е капитанът Лаутаро Мартинес.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на починалата легенда на Интер Сандро Мацола, в чиято памет гостите играят с черни ленти. “Вълците” поведоха още с първото си голово положение в мача. В шестата минута Дибала центрира в наказателното поле, където Науел Молина отклони топката с глава за Коне, който беше точен със своето воле. В 13-ата минута Дибала не успя да удвои преднината на своя тим със своя изстрел.

РОМА - ИНТЕР 1:0



1:0 Коне (6')



Рома: Свилар, Манчини, Балерди, Ермосо, Молина, Коне, Кристанте, Уесли, Дибала, Соуле, Мален

Интер: Х. Мартинес, Бисек, Аканжи, Бастони, Диуф, Барела, Жиелински, Джоунс, Димарко, Тюрам, Лаутаро

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