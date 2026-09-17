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Левски се бори но не успя да стигне до равен срещу Залцбург -коментирайте с Дани Младенов в студиото
  1. Sportal.bg
  2. Оренбург
  3. Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

  • 17 сеп 2026 | 21:35
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Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Емил Ценов изигра поредния си добър мач в руското първенство. Българският защитник се представи много стабилно при нулевото равенство на Оренбург срещу Краснодар.

Тимът на Ценов се държа абсолютно равностойно срещу водача в класирането и дори пропусна да вземе трите точки. Ценов действаше като ляв бек и получи една от най-високите оценки в състава на домакините, който се изкачи на 11-та позиция в подреждането.

Закъсалият Акрон се наложи с 2:0 над Ахмат и се отдалечи от дъното. Попаденията за тима от Толиати отбелязаха Беншимол и Карлен Ованесян, а Георгий Мелкадзе от гостите беше изгонен с директен червен картон още преди почивката.

Динамо (Москва) нямаше проблеми при визитата си на Ростов и спечели с 3:0. Константин Тюкавин реализира два гола за столичния тим, а освен него се разписа Виктор Окишор.

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