Пламен Андреев игра силно при победа на Дебрецен в дерби, но бе заменен със съмнение за контузия

Българският страж Пламен Андреев получи висока оценка за изявите си под вратата на клубния си отбор Дебрецен, който се наложи с 4:2 при визитата на тима на Пакш в срещата от NB I. Лига на Унгария.

Андреев бе титуляр и в хода на двубоя направи цели 11 спасявания, но трябваше да напусне принудително в 76-ата минута, когато бе заменен от резервния вратар Бенадек Ердей.

Това се случи при резултат 4:1 в полза на Дебрецен, след като Акош Сендрей (6', 22') и Адриан Гереро (39') се бяха разписали от съотборниците на Андреев, а Габор Ваш (71') от съперника си бе вкарал автогол.

Жолт Харасти (24') пък отправи единствения удар, който българският вратар не успя да спаси. Второто попадение реализира Барна Тот (81'), но то падна, след като Андреев вече беше заменен.



Българинът бе пропуснал само две срещи, откакто пристигна в Дебрецен и дори имаше цели 4 сухи мрежи в общо 9 мача през сезон 2026/2027 до този момент.



СНИМКА: dvsc.hu

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