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Арда 0:0 Черно море

  • 19 сеп 2026 | 19:01
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Арда и Черно море играят един срещу друг при 0:0 в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига.

Домакините са в серия от две поредни загуби и към момента заемат петата позиция в класирането. "Моряците" пък така и не успяват да убедят с представянето си от началото на сезона. За 9-те си изиграни срещи дотук момчетата на Илиан Илиев имат едва един успех и само 5 спечелени точки, които им отреждат 12-ото място.

АРДА 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

АРДА: 1. Господинов, 6. Попов, 24. Паскалев, 21. Велев, 35. Велковски, 80. Котев, 44. Траоре, 10. Ковачев, 91. Иванов, 99. Карагарен, 16. Бачев

ЧЕРНО МОРЕ: 31. Христов, 50. Томбак, 3. Атанасов, 26. Витор, 37. Керчев, 29. Бехйан, 99. Бунаас, 8. Дончев, 7. Дуарте, 11. Аши, 19. Лазаров

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