Лошо начало на сезона за Пламен Андреев и компания

Българският вратар Пламен Андреев записа разочароващ официален дебют за сезона в унгарския елит. В среща от първия кръг на местния шампионат OTP Bank Liga, неговият Дебрецен отстъпи с 0:2 при домакинството си на Академия Пушкаш. Двубоят се изигра на стадион „Нагйердеи“, а бившият капитан на Левски започна като титуляр, но въпреки усилията си под рамката, бе повален от две бързи попадения още преди почивката.

Гостите успяха да нанесат първия си сериозен удар в 12-ата минута. Крилото Даниел Лукач центрира остро буквално от аутлинията, нападателят Андраш Немет бе позициониран отлично пред вратата и засече хладнокръвно топката в мрежата зад Андреев за 0:1.

В 29-ата минута отново Андраш Немет се превърна в главно действащо лице. Той финтира прекия си пазач в наказателното поле и останал очи в очи с българския страж, прати топката покрай него за 0:2.

Въпреки че през второто полувреме Дебрецен опита да промени събитията на терена, а гостите завършиха мача с 10 души заради червен картон в края, резултатът остана непроменен.

След изиграването на първия кръг Академия Пушкаш оглавява горната половина на класирането с три ценни точки, докато Дебрецен остава с нула. В следващия кръг на 2 август Пламен Андреев и съотборниците му гостуват на Пакш, докато Академия Пушкаш приема у дома Уйпещ.

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