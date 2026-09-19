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11-те на Септември и Ботев (Пловдив)

  • 19 сеп 2026 | 15:19
  • 1997
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11-те на Септември и Ботев (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Септември и Ботев (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

СЕПТЕМВРИ 0:0 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Стартови състави:

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 26. Валантайн Озорнфавор, 6. Педро Ферейра, 19. Педро Игор, 29. Ерар Францети, 7. Едни Рибейро

Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Алберто Салидо, 10. Асен Чандъров, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Тейшейра, 27. Браян-Антони Хайн, 77. Лукас Араухо, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу

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